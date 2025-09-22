Enfrentamientos en la estación de Milán entre manifestantes por Gaza y la Policía

La conocida como Galería de las Carrozas, la entrada principal de la estación ferroviaria milanesa, fue el escenario de un duro enfrentamiento entre la Policía y varias decenas de manifestantes.
Estos últimos habían llegado al lugar para participar en una manifestación en favor de Palestina y, tras romper el cordón policial, destrozaron algunas puertas y quioscos con palos y con las propias barreras o papeleras, según muestran los medios locales.
Inmediatamente después se desplegó un grupo de antidisturbios que sofocaron la irrupción con las porras y el disparo de gases lacrimógenos e impidieron que el grupo de manifestantes accedieran al interior de la estación, completamente blindada.
Italia vive una jornada de protestas por la guerra en Gaza con manifestaciones y huelgas en más de setenta ciudades organizadas por los sindicatos, con especial incidencia en el transporte público.
En la capital, Roma, se han manifestado más de 30.000 personas.