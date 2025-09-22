Mundo

Enfrentamientos en la estación de Milán entre manifestantes por Gaza y la Policía

Roma, 22 sep (EFE).- Una manifestación en contra de la guerra en Gaza en la ciudad italiana de Milán (norte) ha derivado en fuertes disturbios en su estación de tren, cuando numerosas personas irrumpieron en su acceso principal rompiendo puertas y mobiliario.

22 de septiembre de 2025 - 09:55
La conocida como Galería de las Carrozas, la entrada principal de la estación ferroviaria milanesa, fue el escenario de un duro enfrentamiento entre la Policía y varias decenas de manifestantes.

Estos últimos habían llegado al lugar para participar en una manifestación en favor de Palestina y, tras romper el cordón policial, destrozaron algunas puertas y quioscos con palos y con las propias barreras o papeleras, según muestran los medios locales.

Inmediatamente después se desplegó un grupo de antidisturbios que sofocaron la irrupción con las porras y el disparo de gases lacrimógenos e impidieron que el grupo de manifestantes accedieran al interior de la estación, completamente blindada.

Italia vive una jornada de protestas por la guerra en Gaza con manifestaciones y huelgas en más de setenta ciudades organizadas por los sindicatos, con especial incidencia en el transporte público.

En la capital, Roma, se han manifestado más de 30.000 personas.

