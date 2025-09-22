Estados Unidos extradita a un ciudadano hondureño acusado de homicidio

La delegación diplomática indicó que esta entrega refleja “la solidez e importancia del tratado bilateral de extradición para fortalecer la seguridad de Honduras y de Estados Unidos”, al tiempo que resaltó que “juntos, aseguramos que los criminales no puedan evadir la justicia”.

Martínez Guardado fue entregado a las autoridades hondureñas para continuar el proceso judicial en su contra, en el marco de la cooperación internacional contra el crimen.

Entre 2014 y 2025 Honduras ha entregado en extradición a Estados Unidos más de medio centenar de nacionales acusados por narcotráfico por el país del norte.

Entre los extraditados figuran el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien en junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico, y el exdirector de la Policía Nacional Juan Carlos Bonilla.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy