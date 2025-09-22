FICR: La respuesta al ébola en la RD del Congo necesita más recursos urgentemente

"Los centros de salud están desbordados, no hay suministros esenciales disponibles y la zona se encuentra sin electricidad. Las familias están profundamente angustiadas, especialmente porque el virus está afectando de manera desproporcionada a las personas vulnerables", afirmó en un comunicado el jefe de misión en la RDC de la FICR, Ariel Kestens.

"La situación exige una acción inmediata, cada hora cuenta en nuestro esfuerzo por proteger vidas y evitar una mayor propagación", añadió.

La FICR alertó de que el único centro de tratamiento de ébola disponible en la zona de salud de Bulape, en la provincia de Kasai (centro), donde estalló el brote, está funcionando ya al 119 % de su capacidad y recursos como agua limpia o equipos de protección están cerca de agotarse, por lo que "se necesitan urgentemente recursos adicionales para contener el brote".

Los voluntarios han estado difundiendo información mediante visitas puerta a puerta y a través de líderes religiosos, además de realizando entierros dignos y seguros para evitar contagios, pero esperan poder atender a 965.000 personas con los fondos solicitados.

"Con los centros de salud desbordados y el personal de primera línea ya infectado, se necesita apoyo urgente para ampliar la vacunación, la disponibilidad de equipos de protección, las medidas de higiene y el apoyo psicosocial a las familias", subrayó la federación.

Según los últimos datos difundidos el pasado jueves por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se han registrado hasta el momento 48 casos de ébola (38 confirmados y 10 probables), incluyendo 31 muertos (21 entre las infecciones confirmadas y 10 entre las probables), todos ellos en Bulape.

Este es el decimosexto brote de ébola declarado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976, y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

La estrategia de las autoridades congoleñas, con apoyo de la Unión Africana (UA) y de la OMS, contempla la vigilancia inmediata de todos los contactos directos o indirectos de los enfermos y fallecidos, así como la administración de la vacuna.

El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la OMS, oscila entre el 60 % y el 80 %.