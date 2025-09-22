Filme 'Extranjera', hecha entre Puerto Rico y Taiwán, se estrenará en festival en España

El filme hará parte de la sección oficial internacional de festival, junto a 'Un simple accidente' (Irán), de Jafar Panahi y ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes; y 'Gatillero', de Cris Tapia Marchiori, película argentina que estrenó en Bafici, el festival internacional de cine independiente de Buenos Aires.

"Es muy gratificante estrenar 'Extranjera' en competencia entre tan importantes proyectos galardonados, de cineastas que admiro con historias impactantes", expresó Malley Campos en un comunicado de prensa.

El festival se llevará a cabo del 26 de septiembre al 5 de octubre.

"Para mí es muy importante elevar el cine puertorriqueño a estos espacios donde puede tener conversaciones con cine de otros países y dar de qué hablar", añadió la directora.

El largometraje, protagonizado por Aris Mejías, cuenta además con la interpretación de los actores Patricia Reyes Spíndola, Daniel Lugo, Michelle Kao, Lin Yao, Gabriel Leyva y Eyra Agüero.

El estreno de 'Extranjera' se produce mientras sus productores, entre ellos, Camila Reus Figueroa, solidifican un acuerdo de coproducción con la casa taiwanesa Stone Soup, y su productor, Luke Cameron, quien proveyó los servicios de producción en Taiwán, busca difundir la película en mercados asiáticos.

"Estrenar en un festival y 'Extranjera' ser selección oficial en competencia con galardonados filmes internacionales, es el resultado de producir cine con intención, propósito y compromiso para con el éxito del cine puertorriqueño en la escena internacional. Me honra y enorgullece presenciar la ruta por la cual tanto hemos trabajado", resaltó Reus Figueroa.

Extranjera es una producción de Vientos, Camila Reus Figueroa y Filmes Casa, en coproducción con Stone Soup (Taiwán), en asociación con Moovy Studios, Creative Island Works y Guakamole Makers (México).