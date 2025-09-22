Fiscalía confirma muerte de artistas colombianos en México y lo investiga como homicidio

En un breve comunicado, la FGJCDMX señaló que tras diversas actos de investigación, así como recopilación de testimonios y videograbaciones, se estableció que el último paradero de ambos artistas habría sido en el Estado de México, por lo que inició una colaboración con la Fiscalía de aquel estado (FGJEM).

“Gracias a esta coordinación, personal de servicios periciales de la FGJEM realizó la confronta de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. Ante estos hechos, la FGJEM conduce una investigación por homicidio”, expuso la dependencia capitalina.

El lugar donde se hallaron sus cuerpos, a las afueras de la Ciudad de México, se encuentra más de 50 kilómetros al sureste de donde se tuvo el último contacto con ellos.

El comunicado precisó que fueron los familiares de Bayron Sánchez Salazar quienes reconocieron el cuerpo del cantante durante una diligencia realizada en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la FGJEM, en San Pedro Barrientos.

La Fiscalía señaló también que agotará todas las líneas de investigación en el caso para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

B King, de 31 años y Herrera Lemos, de 35, habían desaparecido el pasado 16 de septiembre, según versiones, luego de asistir a un gimnasio en el lujoso barrio de Polanco, de la Ciudad de México.

Tras su desaparición, la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México emitió dos fichas de búsqueda por los cantantes, que habían tenido una presentación el fin de semana previo.

El domingo, en su cuenta de X, el presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió ayuda a la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, para localizar con vida a ambos artistas. En su mensaje, Petro señaló que los músicos desaparecieron tras un concierto en el norteño estado de Sonora, pero el gobierno estatal desmintió esa información, mientras que fuentes cercanas a los artistas aseguraron que ellos no se movieron de la capital mexicana.

La mañana de este lunes, Sheinbaum aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se encontraban ya investigando la desaparición de ambos artistas.

La DJ colombiana, Marcela Reyes, había denunciado la desaparición de B King a través de redes sociales, donde pidió a sus seguidores que colaboraran con la búsqueda de su expareja, intérprete de canciones como 'Destino', 'Qué rico besarnos', 'Made in Cali' y 'Me necesitas', e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actuaran en el caso.

El 15 de septiembre, un día antes de su desaparición, B King agradeció mediante redes sociales a los fanáticos que asistieron a su presentación en la capital del país.