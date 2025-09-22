Florida crea un portal en línea para reportar la violencia política tras asesinato de Kirk

"Las amenazas de violencia política no se tolerarán en Florida. Por eso hoy lanzamos una nueva herramienta, simplemente llamada 'Portal para combatir el extremismo violento', para denunciar actos o amenazas de violencia política", dijo el fiscal general de Florida, James Uthmeier, durante un acto en una universidad.

La plataforma será accesible a través de internet y permitirá que los ciudadanos envíen de forma anónima "capturas de pantalla, videos y otras pruebas de amenazas de extremismo" a la Fiscalía Estatal de Florida, informó en un comunicado la oficina del fiscal.

Pero aclaró que este portal no está diseñado para emergencias, para lo que indicó que ya existe el número de teléfono 911.

Según el comunicado de la Fiscalía, la creación de esta plataforma responde a "un preocupante aumento de ataques con motivos políticos en todo el país".

Puso como ejemplo un aumento "de más de un 1.000 %" en el último año de los ataques contra agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), un periodo en el que la actividad de este cuerpo de Inmigración se ha multiplicado por las redadas contra los migrantes, en ocasiones violentas.

También mencionó el reciente asesinato de Kirk, fallecido el pasado 10 de septiembre víctima de un disparo en la Universidad de Utah Valley, tras lo que la Fiscalía denunció que "se extendieron las amenazas en línea y las celebraciones por su asesinato".

Varios miembros del Gobierno republicano, incluido el presidente estadounidense, Donald Trump, han acusado a "radicales de izquierda" de estar detrás de este y otros actos de violencia en Estados Unidos.