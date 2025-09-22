FundéuRAE: "los LLM", mejor que "los LLMs"

Es frecuente encontrar en las noticias ejemplos como los siguientes: “Una nueva amenaza se cierne sobre ChatGPT y otros LLMs”, “Tamaño, calidad y rendimiento de los LLMS: claves para optimizarlos” o “Los LLM's pueden ser empleados en sistemas de traducción automática”.

En el contexto de la inteligencia artificial generativa se ha popularizado la sigla “LLM”, cuyo desarrollo en inglés es “large language model” (escrito en minúscula, por ser una expresión común, y en cursiva, por tratarse de una construcción en otro idioma). Con ella se alude a un modelo de lenguaje que ha procesado una gran cantidad de datos.

En español se puede hablar de “modelo extenso de lenguaje” o de “gran modelo de lenguaje”, esta última recogida en la base de datos terminológica multilingüe de la UE (IATE). Sus plurales son “modelos extensos de lenguaje” o “grandes modelos de lenguaje”.

De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, el plural de las siglas se suele marcar en la lengua hablada con una /s/ (el plural de “LLM” se pronuncia /éle-éle-émes/), pero no se recomienda añadir la letra en la escritura, por lo que, si se quiere expresar de forma explícita el número, se puede hacer por medio de determinantes o adjetivos: “los LLM analizados”, “algunos LLM”.

Asimismo, se recuerda que, a pesar de que el desarrollo va en cursiva por tratarse de una expresión inglesa, lo adecuado es escribir la sigla en redonda.

Así, en los enunciados anteriores lo adecuado habría sido escribir “Una nueva amenaza se cierne sobre ChatGPT y otros LLM”, “Tamaño, calidad y rendimiento de los LLM: claves para optimizarlos” y “Los LLM pueden ser empleados en sistemas de traducción automática”.

