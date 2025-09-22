Gobierno dominicano investiga las causas de apagón en aeropuerto que sirve a Santo Domingo

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, convocó el Consejo del Departamento Aeroportuario para investigar las causas del apagón, de acuerdo con el anuncio del mandatario dominicano.

El AILA, el principal aeródromo de la capital dominicana y el segundo del país en número de viajeros, sufrió este domingo un fallo eléctrico a aproximadamente las 9:00 hora local (13:00 GMT) que impidió procesar pasajeros en el edificio terminal, lo que imposibilitó el funcionamiento normal del aeropuerto.

El trabajo en la torre de control y en el campo aéreo continuó con sistemas de respaldo, el incidente se resolvió definitivamente a las 18:28 hora local (22:28 GMT), según informó el domingo la empresa operadora del aeropuerto, Aerodom, en un comunicado.

Abinader señaló que se busca investigar "si hubo negligencia" porque situaciones como esa para su gobierno "son totalmente inaceptables".

"Si hubo negligencia habrán consecuencias", indicó Abinader en su comparecencia semanal ante la prensa.

El Aeropuerto de Las Américas funcionó este lunes con total normalidad, si bien a las 14:00 hora local (18:00 GMT) se realizó un corte programado para permitir el cambio de un generador, tras lo cual el servicio eléctrico y las operaciones fueron restablecidas de manera "segura y oportuna", indicó Aerodom en su cuenta de 'X'.