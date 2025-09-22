Grossi apoya "tomar el toro por las astas" en posible reunión entre Trump y Kim Jong-un

"La alta conflictividad internacional hace de la diplomacia presidencial un elemento indispensable (...) Yo creo que en ciertos conflictos, tomar el toro por las astas y que los líderes se sienten a hablar va a ser siempre positivo", afirmó Grossi en una entrevista con EFE desde la sede de la ONU en Nueva York.

El antiguo embajador argentino en Austria agregó que hay multitud de expertos que sostienen es preferible trabajar mediante comités que preparen primero estas negociaciones, pero que él siempre ha defendido que puede ser más "efectivo" un encuentro directo entre presidentes.

Las palabras de Grossi, que se ha desplazado a la Gran Manzana con motivo de la celebración del 80 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, llegan después de que Kim Jong-un dijera en las últimas horas que está abierto a una reunión con Trump si Washington cesa en la petición de que el país asiático renuncie a su arsenal nuclear.

Además, el diplomático argentino abrió la puerta a involucrarse en este encuentro entre líderes si ambos países llegan antes a un acuerdo: "La agencia (OIEA) tendría un rol indispensable entonces. Nosotros estamos dispuestos y preparados para ello".

Kim Jong-un, aseguró además que guarda "buenos recuerdos del presidente estadounidense", Donald Trump, con quien se reunió tres veces en su primer gobierno, en un proceso de diálogo que colapsó en 2019.

La demanda estadounidense de que Corea del Norte renuncie a su arsenal nuclear ha provocado un foco de tensión entre los dos países, y ha propiciado una ola de sanciones de la ONU contra Pyongyang.

Así, Grossi se refirió al arsenal nuclear norcoreano, como "ilegítimo" y "preocupante".

"Eso sumado a la potencia misilística que tiene (Corea del Norte), le otorga capacidad para alterar la paz y seguridad mundial", añadió el también futuro aspirante oficial a la Secretaría General de la ONU, una vez concluya el mandato del portugués António Guterres a finales de 2026.

El Center for Strategic and International Studies (CSIS) -con sede en Washington- apuntó el mes pasado que Corea del Norte está almacenando hasta nueve misiles balísticos intercontinentales (ICBM, por sus siglas en inglés) con capacidad nuclear, así como sus lanzadores móviles, en la base de Sinpung-dong, ubicada a solo 27 kilómetros de la frontera con China.

Grossi concluyó en entrevista con EFE que el OIEA "querría regresar" a Corea del Norte, después de que sus inspectores fueran expulsados en 2009, pero que, aun así, producen "informes periódicos con bastante detalle de lo que ocurre allí", gracias, en parte, a imágenes por vía satélite.