Guyana aprueba el desarrollo de su séptimo proyecto de producción petrolera

Este yacimiento, descubierto en 2018, se ubica en la parte suroeste del Bloque Stabroek, que es operado por ExxonMobil Guyana Limited (EMGL), en conjunto con sus socios Hess Corporation y CNOOC.

Según el comunicado del Ministerio de Recursos Naturales de Guyana, la producción se facilitará mediante diez pozos de producción y ocho pozos de inyección.

Se prevé una producción total de 445 millones de barriles de petróleo, con una capacidad de producción diaria estimada de 150.000 bpd.

El proyecto, de 6.800 millones de dólares estadounidenses, se desarrollará mediante un buque de transporte de crudo de gran tamaño de tipo flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO, por sus siglas en inglés).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La primera producción de petróleo esta prevista para 2029, lo que incrementará la capacidad de producción total de Guyana a aproximadamente 1.500.000 bpd.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, ExxonMobil afirmó que sigue "marcando la pauta en Guyana, impulsando un impresionante séptimo proyecto tan solo 10 años después del primer descubrimiento".

"En colaboración con el pueblo y el Gobierno de Guyana, hemos contribuido a construir una nueva y próspera industria de petróleo y gas en el país que genera empleos, oportunidades para proveedores, ganancias e inversiones", dijo en un comunicado Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream Company.

La construcción del quinto y sexto proyectos aprobados, Uaru y Whiptail, está en marcha. Se prevé que Uaru inicie su producción en 2026 y que Whiptail lo haga en 2027.

Guyana, de apenas 850.000 habitantes, está dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, lo que ha fomentado un crecimiento económico récord, que alcanzó el 63 % en 2022.