Hamás pide a Trump garantías para alto el fuego a cambio de la mitad de rehenes, según Fox

Según la cadena, un alto funcionario de la Administración Trump y una persona involucrada en las negociaciones le avanzó estas peticiones de Hamás.

La propuesta del grupo está recogida en una carta que se espera que le sea entregada a Trump esta semana.

El mandatario estadounidense ha urgido en numerosas ocasiones a que se liberen a todos los rehenes que Hamás capturó tras el ataque del 7 de octubre de 2023.

Actualmente hay 48 personas retenidas en Gaza por la organización.

Desde que comenzó la ofensiva en respuesta al ataque de Hamás se han intentado llevar a cabo varios acuerdos de alto el fuego para dejar avanzar las negociaciones a cambio de liberar prisioneros por ambos bandos. Sin embargo, la mayoría de las veces han sido violados por Israel.

El último pacto fue aceptado por Hamás el pasado 18 de agosto. Entonces, se liberaban a 10 rehenes israelíes a cambio de la entrada masiva de ayuda al enclave para aliviar la grave crisis humanitaria que enfrenta la población gazatí provocada por la hambruna que está causando Israel con el bloqueo.

En cambio, Tel Aviv ignoró la propuesta y siguió con sus planes de tomar la ciudad de Gaza.

Este domingo el Ejército israelí confirmó que sus tanques ya están entrando en la ciudad con el objetivo de desplazar de allí a su millón de habitantes.

Unas 550.000 personas han huido desde que las fuerzas armadas israelís recrudecieron sus ataques a mediados de agosto.

Una comisión independiente de la ONU, relatores de derechos humanos, ONG y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza. Ya hay más de 65.200 palestinos muertos, entre ellos más de 19.000 niños.

La relatora de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, aseguró que el número de muertos en Gaza podría ser diez veces mayor de acuerdo a varias fuentes.

"Deberíamos empezar a pensar en 680.000 porque este es el número que algunos académicos y científicos afirman que es la verdadera cifra de muertos en Gaza", dijo en una rueda de prensa en Ginebra la semana pasada.