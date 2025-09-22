Informe alerta del aumento de la producción planeada de combustibles fósiles en el mundo

El estudio -elaborado por el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo (SEI), la organización Climate Analytics y el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible- resalta que esa cifra supone un aumento de diez puntos porcentuales respecto al anterior informe, publicado en 2023.

Los planes de los gobiernos superarían en un 77 % lo recomendado para limitar el calentamiento por debajo de 2 grados, por un 69 % en el estudio de 2023.

El llamado 'Informe sobre la brecha de producción', que analiza los planes de los veinte mayores productores de combustibles fósiles, responsables de un 80 % del total global, resalta que los gobiernos planean ahora incluso mayores niveles de producción de carbón para 2035 y de gas para 2050 que en 2023.

La producción conjunta de carbón planeada sería así un 7 % más alta de lo estimado entonces, y la de gas, un 5 %.

Diecisiete de los veinte países incluidos en el estudio tienen previsto aumentar la producción de al menos un combustible fósil para 2030 y once esperan incrementarla más para esa fecha de lo que planeaban hace dos años.

El número de países que planean desarrollar una producción nacional de combustibles fósiles alineada con los objetivos nacionales y globales de cero emisiones ha aumentado no obstante de cuatro a seis.

El estudio resalta la necesidad de impulsar reducciones más pronunciadas y rápidas en la producción de esos combustibles para compensar la falta de progreso de políticas coordinadas para asegurar una transición justa.

"Para mantener el objetivo de 1,5 grados al alcance, el mundo necesita reducciones rápidas en carbón, petróleo y gas, redirigiendo esos recursos a una transición energética que priorice la igualdad y la justicia", señaló en un comunicado Emily Ghosh, una de las coordinadoras del informe.

Ghosh instó a los gobiernos a comprometerse de cara a la próxima cumbre climática "a expandir las renovables, eliminar gradualmente los combustibles fósiles, gestionar las demandas de energía e implementar transiciones energéticas centradas en las comunidades para alinearse con las obligaciones del Acuerdo de París".

El informe alerta de que a pesar del compromiso global de eliminar los subsidios a este tipo de combustibles, muchos gobiernos siguen sin embargo proporcionando "apoyo financiero substancial, directo e indirecto".

Entre ellos, se menciona a los de Canadá, Brasil, China, India, México, Kazajistán, Rusia, Estados Unidos y Noruega.