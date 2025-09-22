Investigan en Alemania daños de cables que han causado trastornos de tráfico ferroviario

La Policía de Colonia afirmó en un comunicado que unos desconocidos abrieron de madrugada un conducto de cableado de la Deutsche Bahn en la localidad de Leverkusen-Rheindorf y cortaron los cables de fibra óptica que se encontraban soterrados.

"En base a las informaciones de las que disponemos actualmente no podemos excluir una motivación política del acto. Por esta razón ha asumido la investigación la inspección criminal de delitos políticos bajo la autoridad de la Fiscalía de Colonia", agregó.

La compañía de ferrocarriles Deutsche Bahn informó a la cadena pública WDR de que las reparaciones de los daños, que han interrumpido el tráfico de cercanías y de larga distancia entre las ciudades de Colonia y Düsseldorf, serán más laboriosas de lo inicialmente previsto, por lo que los problemas continuarán por lo menos hasta la noche del lunes.

También en la jornada de hoy quedó interrumpido el tráfico ferroviario entre Berlín y Hamburgo (norte), una de las rutas más importantes del país, debido a un problema técnico en el cableado de alta tensión, y está previsto que hasta la noche no circulen los trenes.

El pasado 13 de septiembre se produjo un incendio en un puesto de señalización ferroviaria cerca de Hannover, en el oeste alemán, que provocó importantes trastornos en el tráfico de trenes y que se investiga bajo la sospecha de que pueda tratarse de un intento de sabotaje.

A principios de este mes, un grupo de extrema izquierda reivindicó el incendio de dos postes eléctricos en Berlín, que llegó a dejar a 50.000 usuarios berlineses sin electricidad, mientras que en agosto un grupúsculo anarquista autodenominado Comando Angry Birds se adjudicó la autoría de una quema de cables que paralizó el tráfico ferroviario entre Düsseldorf y Duisburgo.