Investigan en Alemania daños en cables que han causado trastornos de tráfico ferroviario

La Policía Federal confirmó a la cadena estatal WDR que en Langenfeld el corte de unos cables soterrados han provocado problemas en el tráfico de cercanías y de larga distancia entre las ciudades de Colonia y Düsseldorf, en el oeste del país.

La compañía de ferrocarriles Deutsche Bahn informó a este mismo medio de que las reparaciones serán más laboriosas de lo inicialmente previsto, por lo que los problemas continuarán por lo menos hasta la noche del lunes.

El tabloide Bild señaló que la policía no descarta una motivación política y está examinando la posibilidad de un acto de sabotaje, después de que en las últimas semanas y meses se hayan producido numerosos incidentes similares, algunos de ellos reivindicados por un grupúsculo anarquista.

También este lunes quedó interrumpido el tráfico ferroviario entre Berlín y Hamburgo (norte), una de las rutas más importantes del país, debido a un problema técnico en el cableado de alta tensión; y está previsto que hasta la noche no circulen los trenes.

El pasado 13 de septiembre se produjo un incendio en un puesto de señalización ferroviaria cerca de Hannover, en el oeste alemán, que provocó importantes trastornos en el tráfico de trenes y que se está investigando bajo la sospecha de que pueda tratarse de un intento de sabotaje.

A principios de este mes, un grupo de extrema izquierda reivindicó el incendio de dos postes eléctricos en Berlín, que llegó a dejar a 50.000 usuarios berlineses sin electricidad, mientras que en agosto un grupúsculo anarquista autodenominado 'Comando Angry Birds' se adjudicó la autoría de una quema de cables que paralizó el tráfico ferroviario entre Düsseldorf y Duisburgo.