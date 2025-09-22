Irán cancela unos desfiles militares anuales por “amenazas de seguridad”

“Cada año, en el primer día de la Semana de la Defensa Sagrada (conmemoración de la guerra entre Irán e Irak en los años 1980), hemos tenido el honor de realizar desfiles militares. Este año, debido a las amenazas emergentes, se decidió evitar concentraciones masivas”, afirmó el comandante de la Guardia Revolucionaria en la provincia de Hamedán, el general de brigada Mazaher Majidi, según informó el Club de Jóvenes Periodistas (YJC).

El alto cargo militar dijo, en una reunión con el representante provincial del líder supremo iraní, Ali Jameneí, que, en lugar de las marchas, “las Fuerzas Armadas concentrarán sus esfuerzos en reforzar la preparación militar ante posibles agresiones externas”.

La Semana de la Defensa Sagrada, que se conmemora cada año entre el 22 y el 28 de septiembre, recuerda la guerra entre Irán e Irak (1980–1988) y tradicionalmente incluye desfiles militares y actos conmemorativos en todo el país.

La decisión de suspender los desfiles ocurre en un contexto de creciente tensión entre Teherán y las potencias occidentales, ante la inminente restauración de las sanciones de Naciones Unidas contra Irán a finales de mes, impulsada por Francia, Alemania y el Reino Unido, y tres meses después del conflicto bélico entre Irán e Israel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la guerra, el Estado hebreo lanzó ataques contra objetivos militares, nucleares y civiles en Irán que, según Teherán, provocaron más de un millar de muertos, incluidos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El conflicto se intensificó el 22 de junio con bombardeos estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes.

Irán, a su vez, respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra Israel que, según diversas fuentes, causaron 31 muertos.

Asimismo, lanzó un ataque con misiles contra una base aérea de las tropas estadounidenses en Catar.

Hoy, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdolrahim Mousavi, advirtió que la República Islámica dará una respuesta “inimaginable”, con “sorpresas estratégicas”, a cualquier amenaza.