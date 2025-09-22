Irán dará una respuesta “inimaginable” con “sorpresas estratégicas” a cualquier amenaza

“Las Fuerzas Armadas de la República Islámica, basándose en sorpresas estratégicas, están listas para enfrentar cualquier amenaza de los opresores y arrogantes del mundo con una respuesta oportuna, decisiva, lamentable y más allá de toda imaginación”, aseveró Mousavi en un comunicado emitido con motivo de la conmemoración anual de la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, informó la agencia Tasnim.

El general afirmó que el país transformará “cada amenaza en una oportunidad para exhibir su poderío nacional y regional”.

Estas declaraciones se producen en medio de crecientes tensiones entre Irán y Occidente, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara el viernes el levantamiento permanente de las sanciones internacionales contra Teherán, tras la decisión de Francia, Alemania y Reino Unido de activar a finales de agosto el mecanismo que restaura automáticamente las medidas punitivas establecidas contra la República Islámica antes del acuerdo nuclear de 2015.

Ante ese escenario, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió el domingo a los “enemigos”, en una aparente referencia a Israel y Estados Unidos, que cualquier nueva agresión o “error de cálculo” contra Irán será respondido con un golpe “letal”, tres meses después de la guerra de 12 días con el Estado hebreo.

Durante el conflicto, Israel atacó objetivos militares, nucleares y civiles en Irán que, según Teherán, provocaron más de un millar de muertos, incluidos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares.

El conflicto se intensificó el 22 de junio con bombardeos estadounidenses contra tres instalaciones nucleares iraníes.

Irán, a su vez, respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra Israel que, según diversas fuentes, causaron 31 muertos.

Asimismo, lanzó un ataque con misiles contra una base aérea de las tropas estadounidenses en Catar.