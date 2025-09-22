Israel afirma que la Flotilla Sumud es una "iniciativa yihadista" apoyada por Hamas

"La Flotilla a Gaza está abiertamente apoyada por el grupo yihadista Hamás", dijo el Ministerio este lunes en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

Según Exteriores, la Flotilla no es "humanitaria", sino una "iniciativa yihadista" al servicio de los intereses de Hamás.

En el mensaje, aseguran que Hamás ha hecho un llamamiento a movilizar todos los medios para apoyar a la Flotilla en su trayecto hacia Gaza.

Los organizadores de la iniciativa para llevar ayuda a la Franja han alertado sobre la presencia de "múltiples drones" cerca de sus barcos que navegan en aguas internacionales y ya denunciaron previamente dos ataques "con dron" durante su escala en Túnez, sin causar daños humanos ni materiales.

Ante estos ataques, expertos de las Naciones Unidas instaron a Israel a "cesar todas las amenazas de daño" contra la Flotilla, y afirmaron que cualquier intento de bloquear la flotilla constituiría "una grave violación del derecho internacional y los principios humanitarios".

La iniciativa integrada por activistas, políticos, periodistas y médicos de más de cuarenta nacionalidades, está considerada como la mayor flotilla organizada hasta el momento que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el asedio israelí de la franja palestina.