Israel mata al menos a 24 palestinos desde la madrugada, la mayoría en la ciudad de Gaza

Entre los fallecidos, 15 cuerpos llegaron al Hospital Shifa, el principal en el enclave y localizado en la asediada ciudad de Gaza.

En sus instalaciones aún permanecen 480 pacientes (pese a tener casi la mitad de camas), incluidos 13 en cuidados intensivos, según confirmó a EFE el director de este centro, Mohammed Abu Salmiya, a cuyo hermano y otros dos familiares Israel mató hace unos días.

"Debido a la grave escasez de camas en el hospital, medicamentos, y suministros médicos en quirófanos y unidades de cuidados intensivos, estamos perdiendo trágicamente a muchos heridos que podrían haberse salvado si hubiera recursos disponibles", añadió Salmiya.

Tres cadáveres fueron trasladados a la morgue del Hospital Bautista, también localizado en la capital gazatí, según el recuento en las morgues.

Israel ha intensificado sus ataques por tierra, mar y aire la contra la ciudad de Gaza desde hace una semana, cuando dio comienzo a su ofensiva terrestre, urgiendo a sus más de un millón de habitantes a volver a desplazarse de forma forzosa al sur.

Por estos ataques, el Hospital Rantisi, el único con especialidad en pediatría que seguía operativo, quedó hoy fuera de servicio, según denunció el Ministerio de Sanidad gazatí, al igual que el Hospital de Oftalmológica.

Hoy también, la sede de la Unión de Comités Palestinos de Ayuda Médica y sus clínicas, en el centro de la capital, fueron destruidas en varios bombardeos israelíes y reducidos a escombros, según fuentes locales, que informaron de dos trabajadores heridos.

Sin estos hospitales abiertos, desplazarse hasta el Hospital de Al Quds, en el barrio capitalino de Tel al Hawa, se convierte en una misión de riesgo debido a los ataques continuos, lamentó Salmiya.