Jefe de Comisión de la UA trata con Guterres la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU

Según informó este lunes la UA en su cuenta de la red social X, Youssouf y Guterres celebraron una reunión bilateral, en la víspera del inicio de la 80 Asamblea General de las Naciones Unidas, y abarcaron una "amplia gama de prioridades compartidas".

Así, trataron "la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, la reforma de las instituciones financieras internacionales, la diplomacia preventiva, los esfuerzos de mediación en la República Democrática del Congo y Sudán, la financiación de las operaciones de paz, el alivio de la deuda, la financiación climática, la seguridad alimentaria y el sistema de comercio mundial".

Ambos líderes reafirmaron su compromiso de trabajar en solidaridad para impulsar estas prioridades.

También destacaron el potencial de África para "impulsar su propio crecimiento", subrayaron "la naturaleza insostenible de la carga de la deuda africana" y coincidieron en la urgencia de "una arquitectura financiera justa, calificaciones crediticias más justas y financiación climática", agregó la UA.

La posible reforma del Consejo de Seguridad se discute en la ONU desde hace más de tres décadas, pero hasta ahora apenas se registraron avances, con numerosas propuestas rivales sobre la mesa y sin llegar nunca a mantener negociaciones serias al respecto.

El Consejo está compuesto por quince miembros: cinco permanentes con derecho a veto -Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia- y diez no permanentes adjudicados a los grupos regionales que van rotando por períodos de dos años.

En los últimos años, no sólo países africanos, sino también Estados como China, Alemania o Francia han manifestado su apoyo a la representación permanente de África en el Consejo.

La 80 Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre en Nueva York, donde se reunirán líderes de más de 200 países.