Kos respalda a la autoridad central de Bosnia frente al desafío secesionista serbobosnio

Kos inició una visita de tres días centrada en reactivar el rumbo europeo del país candidato a ingresar en la Unión Europea (UE) y pidió respetar las decisiones de la Justicia y de las instituciones centrales bosnias.

"La respuesta de la UE ha sido firme e inequívoca: las decisiones de instituciones nacionales como el Tribunal Constitucional y el Comité Electoral Central deben ser respetadas", subrayó Kos hoy en rueda de prensa en Sarajevo.

Kos subrayó que Bosnia pierde fondos por no aprobar leyes exigidas por la UE, designar un jefe negociador y presentar su programa de reformas, al tiempo que sostuvo que la adhesión mejoraría el nivel de vida del país de poco más de tres millones de habitantes.

El líder de facto de la República Serbia de Bosnia, el secesionista prorruso Milorad Dodik, boicoteó la agenda de Kos y se opuso al camino europeo de Bosnia.

Dodik ha sido destituido como presidente de la entidad por la Justicia bosnia, algo que ni él ni su partido nacionalista serbio, que domina ese territorio, acatan.

El boicot a Kos se debe a que la comisaria aseguró que Dodik a efectos legales ha dejado de ser para la UE presidente de ese territorio y ha pedido respetar las decisiones de la Justicia del país.

Debido a la complicada estructura federal bosnia, con un gran poder por parte de sus entidades constitutivas, el camino europeo del país está bloqueado desde hace años.