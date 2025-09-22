La Abogacía española se implicará en la defensa de la población civil en Gaza

La Fundación Abogacía y Derechos Humanos se suma a la iniciativa de la asociación Unión Profesional para denunciar "la masacre en Gaza" y "canalizar de forma conjunta y con una voz más fuerte la garantía y el respeto al ejercicio profesional en zonas de conflicto".

Recuerda la Fundación que el pleno del Consejo General de la Abogacía, integrado por todos los Colegios de Abogados de España, ya manifestó el pasado viernes su profunda preocupación por el incumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario en Gaza y la grave situación humanitaria que se vive en la Franja como fruto de la ofensiva israelí.

El consejo encargó a su Fundación que lidere el trabajo necesario desde el ámbito jurídico para garantizar "la aplicación efectiva del Derecho Internacional y proteger a todos los juristas que, en condiciones especialmente difíciles, se están implicando en la defensa de los derechos humanos en Gaza".