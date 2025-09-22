La bandera de Palestina es izada en un acto en Londres tras el reconocimiento del R.Unido

"Palestina existe. Siempre ha existido y siempre lo hará", dijo el representante de la Misión Palestina en el Reino Unido, ahora reconocido como embajador de Palestina en el país, Husam Zomlot, que afirmó que el reconocimiento británico del Estado palestino supone "escribir los errores del pasado".

Al inicio de su discurso, Zomlot recordó que Londres fue el lugar en el que se firmó la llamada Declaración Balfour, donde el Reino Unido dio luz verde en 1917 al establecimiento de un "hogar nacional" para el pueblo judío en la región de Palestina, lo que tres décadas más tarde impulsó la creación del Estado de Israel.

"En la misma capital de la Declaración Balfour, después de más de un siglo de negación continuada, desposesión y borrado, el Gobierno británico ha dado por fin el paso tan largamente esperado de reconocer el Estado de Palestina", dijo el ahora embajador palestino.

En esta misma línea, dio la bienvenida a la decisión anunciada este domingo por el primer ministro británico, Keir Starmer, pero incidió en que el reconocimiento llega "en un momento de un sufrimiento inimaginable, mientras un genocidio se está librando contra nosotros".

"Llega mientras nuestra gente en Gaza sigue pasando hambre, son bombardeados y enterrados bajo los escombros de sus hogares. Mientras nuestra gente en Cisjordania están siendo limpiados étnicamente, brutalizados a diario por un terrorismo patrocinado estatalmente, por robos de tierras y una opresión sofocantes", describió Zomlot.

"Este momento es un acto desafiante de verdad, una negación a que la palabra genocidio sea la última palabra", continuó.

Como parte simbólica del acto, además de izar la bandera de Palestina por primera vez de manera oficial en el exterior de la hasta ahora sede de la Misión Palestina en Londres, Zomlot fue ovacionado por los asistentes cuando levantó una placa en la que podía leerse: "Embajada del Estado de Palestina".

"Pendiente todavía de cerrar alguna tarea burocrática con el ministro y el Gobierno, esta placa que dice 'Embajada del Estado de Palestina' pronto será colocada justo detrás de mí en este edificio", pronunció Zomlot.

A la ceremonia asistió el ministro principal de Escocia, John Swinney, el ministro de Sanidad, Wes Streeting, y el secretario de Estado británico para Oriente Medio, Hamish Falconer, entre otros.

"Fue un gran honor asistir al izado de la bandera palestina en la futura embajada en Londres con mi amigo Husam Zomlot. Un momento decisivo para asegurar la autodeterminación de Palestina y la paz mediante una solución de dos Estados", dijo Swinney en una publicación en redes sociales.