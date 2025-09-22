La Bolsa de Londres sube un 0,11 % aupada por las mineras

El índice principal londinense, el FTSE 100, avanzó 10,01 puntos hasta los 9.226,68, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, ganó un 0,03 %, o 7 puntos, hasta los 21.596,93.

En el apartado de ganancias, destacaron las mineras Endeavour Mining, que sumó un 6,86 %, y la mexicana Fresnillo, que creció un 4,57 %, junto con la asesora financiera St. James Place, que aumentó el valor de sus acciones un 2,92 %.

Por contra, las más perjudicadas fueron la compañía de bebidas alcohólicas Diageo, que retrocedió un 1,96 %, junto a la compañía de salud Hageon, que perdió un 1,71 %, y la distribuidora de bebidas Coca Cola Europacific Partners, que cedió un 1,65 %.