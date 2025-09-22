La Bolsa de México gana 1,31 % y rompe racha de tres sesiones de pérdidas al hilo

"El mercado de capitales mostró resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron ganancias impulsadas por el sector tecnológico, luego de que Nvidia confirmara que invertirá 100.000 millones de dólares en OpenAI", explicó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero del Banco Base, Gabriela Siller.

La experta detalló que, en México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) “cerró la sesión con una ganancia de 1,31 %, rompiendo una racha de 3 sesiones de pérdidas, siendo la mayor ganancia desde el 11 de septiembre y cerrando en su mayor nivel en registro”.

Abundó que al interior resaltaron las ganancias de las emisoras: Alfa (+1,74 %), Pinfra (+1,91 %), Vesta (+1,73 %), Qualitas (+2,19 %) y Alsea (+2,53 %).

En la jornada, el peso mexicano se apreció con un ligero 0,22 % frente al dólar, al cotizar en 18,35 unidades por billete verde, frente a los 18,39 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 169,6 millones de títulos por un importe de 13.107 millones de pesos (unos 713,59 millones de dólares).

De las 696 firmas que cotizaron en la jornada, 371 terminaron con sus precios al alza, 292 tuvieron pérdidas y 33 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de telecomunicaciones Axtel, en sus series Axtel (AXTEL CPO), con el 10,32 %; de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 8,99 %, y de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 8,45 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el –7,74 %; de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el –3,86 %, y de la firma de construcción e infraestructura Grupo Mexicano de Desarrollo (GMD), con el –3,03 %.