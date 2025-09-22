La Bolsa de Milán sube un 0,26 % alentada por la empresa de apuestas Lottomatica

Roma, 22 sep (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes al alza y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 0,26 % hasta los 42.423,18 puntos, impulsada por los buenos resultados de la empresa de apuestas Lottomatica en su primer día de cotización en el índice de referencia.