La Bolsa de Milán sube un 0,26 % alentada por la empresa de apuestas Lottomatica

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,28 % hasta situarse en los 45.059,27 enteros.
Durante la primera sesión de la semana se intercambiaron 358 millones de acciones por un valor de unos 2.760 millones de euros (unos 3.249 millones de dólares).
Milán cerró en positivo en una jornada marcada por la caída de varios índices europeos debido a las previsiones negativas del sector del automóvil afectadas por la débil demanda de vehículos eléctricos y la incertidumbre sobre los aranceles.
Las empresas con mejores resultados fueron el grupo del sector de las apuestas Lottomatica, que se estrenó en el FTSE MIB con una subida del 3,89 %, seguido de la multinacional del sector de la defensa Leonardo (3,77 %), STMicroelectronics (2,24 %), la aseguradora Generali (2 %) y la energética Enel (1,17 %).
Por el contrario, las compañías con peor desempeño fueron el grupo automovilístico Stellantis, con una bajada del 2,62 %, la fabricante de audífonos Amplifon (-2,14 %), Finecobank (-1,70 %), Inwit (-1,24 %) y Telecom Italia (-0,97 %).