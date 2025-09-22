La ciudad china de Shenzhen suspende trenes, vuelos y clases por el supertifón Ragasa

El Gobierno local informó de que todas las escuelas de primaria, secundaria y jardines de infancia permanecerán cerrados entre el martes y el miércoles, mientras que el aeropuerto internacional suspenderá sus operaciones hoy a partir de las 20:00 hora local (12:00 GMT).

Asimismo, los trenes que parten o llegan a la urbe, de más de 17 millones de habitantes, quedarán progresivamente cancelados desde el mediodía del martes y no reanudarán la actividad hasta el jueves.

La ciudad anunció también este lunes la evacuación preventiva de unas 400.000 personas en áreas de riesgo.

Las autoridades advirtieron que Ragasa, que alcanzó la categoría de supertifón el domingo, podría convertirse en el tifón de mayor impacto en Shenzhen desde 2018, con vientos de hasta 260 km/h y lluvias acumuladas de 300 milímetros, lo que ha activado mecanismos de emergencia adicionales para reforzar la seguridad.

Expertos alertaron de riesgos añadidos por la coincidencia con mareas altas, lo que eleva la amenaza de inundaciones graves en zonas bajas.

En toda la provincia de Cantón, incluidas ciudades del delta del río Perla como Zhuhai, Dongguan o Zhongshan, se aplican medidas similares de suspensión de clases, trabajo y transporte.

Hasta la tarde del lunes, las autoridades marítimas habían ordenado el amarre de más de 10.000 barcos y la paralización de casi 400 rutas de ferry, además de reforzar infraestructuras portuarias y carreteras.

China mantiene activada una respuesta nacional de emergencia, con un despliegue de más de 30.000 efectivos para garantizar suministros y atender eventuales rescates.

Ragasa es la decimoctava tormenta del año en el Pacífico y, según los pronósticos, tocará tierra el miércoles en la costa central u occidental de Cantón antes de debilitarse en su avance hacia el interior.

Los tifones son recurrentes en el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, ocasionalmente, provocan daños e interrupciones en el transporte y en las actividades económicas.

La actual temporada de tifones en China ha estado marcada por fenómenos como Wipha, que dejó intensas lluvias y obligó a evacuaciones en el sur, y Wutip, que afectó a más de 180.000 personas en Cantón tras un retraso de más de dos meses respecto al inicio habitual de este periodo, atribuido por expertos a patrones de alta presión inusuales y cambios en el monzón.