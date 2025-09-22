La economía de Guatemala crecerá un 4 % en 2025 impulsada por remesas y exportaciones

El mandatario dijo en rueda de prensa que el crecimiento económico será "uno de los mayores de todo el continente en medio de la incertidumbre mundial".

Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, precisó que durante una revisión reciente que hizo el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se confirmó que la economía del país centroamericano "está robusta".

Durante 2024, Guatemala tuvo un crecimiento del 3,5 %, pero este año será del 4 %, mientras que para 2026, en un primer análisis, se espera que sea de 2,9 %, agregó el ministro.

Menkos destacó que el crecimiento económico "se debe al trabajo de los guatemaltecos en el exterior", es decir de los migrantes.

De acuerdo a cálculos oficiales, alrededor de tres millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos y mantienen al 30 % de la población.

Entre enero y agosto de 2025, los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos enviaron al país 16.861 millones de dólares, mientras que en el mismo período en 2024 fueron 14.110 millones de dólares los remitidos.

El ministro Menkos adelantó que en 2025 se espera que las remesas familiares alcancen los 24.500 millones de dólares. El año pasado se tuvo una cifra récord de 21.510 millones de dólares.

"Reconocemos el invaluable trabajo de los guatemaltecos en el exterior", expresó Menkos al tiempo de señalar que el crecimiento de la economía se debe, además, al sector productivo.

Según las estimaciones, dijo, durante 2025 las divisas por las exportaciones de Guatemala al mercado internacional alcanzarán los 15.400 millones de dólares. El año pasado dejaron 14.588 millones de dólares.

"Esto demuestra el dinamismo que tiene la economía. Tenemos una economía potente como para atraer inversiones", enfatizó el ministro de Finanzas Públicas.