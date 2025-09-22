La italiana Beatrice Venezi, nueva directora musical de La Fenice de Venecia

"Acepto con emoción y gratitud la elección de mi nombre como nuevo director musical del Gran Teatro La Fenice, una institución a la que siempre miré con gran respeto y admiración por la calidad y prestigio que encarna", dijo Venezi en sus redes sociales.

Y agregó: "Me siento profundamente honrada (...) No puedo esperar a empezar este diálogo humano, artístico y musical con el teatro, la ciudad de Venecia y su público".

Venezi (Lucca, 1990), directora invitada residente del Teatro Colón de Buenos Aires, es considerada muy próxima al Gobierno de Giorgia Meloni.

Su nombramiento como directora de La Fenice veneciana, uno de los teatros líricos más emblemáticos de Italia, entrará en vigor a partir de octubre de 2026 hasta marzo de 2030.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, ha celebrado en un comunicado esta designación a su parecer "merecidísima".

"Estoy seguro de que Venezi hará su aportación con la dedicación, la profesionalidad y la creatividad exigidas por su rol", afirmó el ministro.

La directora siempre ha reconocido su amistad "humana" con la ahora primera ministra Meloni, desde mucho antes de que llegara al poder, y también ha reconocido en varias ocasiones ser de derechas.

Además, al igual que la política conservadora, que aunque es la primera mujer en gobernar italiana se hace llamar "presidente", en masculino, Venezi prefiere ser nombrada como "maestro" o "director".

En la Nochevieja de 2024 sufrió una protesta durante un concierto en Niza, cuando alguien desde el palco de la ópera gritó "no queremos fascistas" y desplegó una pancarta, unos hechos condenados inmediatamente por el partido de Meloni, Hermanos de Italia.

Meses después, en abril de ese mismo año, consideró que ser de derechas y mujer era "una buena combinación" y afirmando que su ideología conservadora era "más imperdonable", en una entrevista publicada en 'Il Corriere della Sera'.

Desde la oposición en el ayuntamiento de Venecia, el portavoz del Partido Demócrata, Giuseppe Saccà, ha lamentado este nombramiento "político" y defendido que La Fenice "no es una poltrona a ocupar, sino una institución" que representa a Italia en todo el mundo.

"Lamentablemente estamos ante un método ya típico de las derechas en el Gobierno, el de la ocupación de las instituciones culturales", dijo en un comunicado a los medios.