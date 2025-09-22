La Justicia española ordena detener a un general ruandés por el asesinato de 9 españoles

El juez José Luis Calama, en un auto al que tuvo acceso EFE este lunes, adoptó esta decisión al no recibir respuesta de las autoridades sudafricanas a la comisión rogatoria que remitió en 2024 para tomar declaración a Nyamwasa por videoconferencia, como investigado por delitos de genocidio, lesa humanidad, terrorismo y torturas.

El magistrado hizo esta petición de auxilio judicial a las autoridades competentes de la República de Sudáfrica, país que reconoció al procesado como refugiado, después de que la representación procesal del general investigado aportara en 2022 su dirección en Pretoria.

El abogado de Nyamwasa se comprometió hace un año, a requerimiento del juez, a facilitar posibles fechas para el interrogatorio. pero finalmente, en junio de este año comunicó al Juzgado que su representado se encontraba en paradero desconocido.

Tras esta respuesta, una de las acusaciones pidió ordenar su busca y captura nacional e internacional para decretar la prisión provisional "de ser hallado y detenido en territorio español", o a efectos de extradición si fuera detenido fuera del territorio español. Tras el apoyo de la Fiscalía, el juez lo acordó.

Los españoles asesinados eran seis religiosos y tres cooperantes de Médicos del Mundo, asesinados entre 1994 y 2000 en los campos de refugiados donde trabajaban.

Uno de ellos, el misionero Joaquín Vallmajó, apresado por el Ejército Patriótico Ruandés (APR) y cuyo cuerpo no apareció, fue quien denunció las matanzas y persecuciones contra los hutus.

Los tutsis tomaron el poder en el país en junio de 1994 después de que milicias extremistas hutus lanzaron en abril una campaña genocida contra los tutsis y los hutus moderados, en la que fueron asesinadas unas 800.000 personas.

Tras el cambio de régimen, el plan de exterminio de la nueva cúpula dirigente, miembros de la etnia tutsi, alcanzó también a cuatro misioneros maristas en noviembre de 1996, diez días después de que uno de ellos pidiera ayuda para los refugiados a través de una cadena de radio española.

Los tres cooperantes de Médicos del Mundo, que trabajaban en el campo de Mugunga y habían sido testigos de varias matanzas, fueron ametrallados el 18 de enero de 1997, matanza de la que el juez responsabiliza directamente a Nyamwasa.

"Fue el responsable de ataques sistemáticos y planificados a población predeterminada o reunida al efecto, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales sumarias y otras operativas similares, como las realizadas en Munyanza, Kiyanza, Rutongo, Kabuye, y la especialmente cruenta llevada a cabo en el Campo de Nyacyonga", sostiene en su auto.

Además, en 1994 coordinó la operación militar en el estadio de Byumba, reagrupando a unos 2.500 refugiados, ruandeses de etnia hutu, para masacrarlos de forma indiscriminada.

Esta causa se abrió en 2005, diez años después la Audiencia Nacional la archivó, en virtud de la reforma de la Justicia Universal de 2014.

La decisión fue confirmada por el Supremo, aunque de provisional, lo que permitió su reapertura en 2017, a petición de la acusaciones.