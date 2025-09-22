La mexicana Natalia Lafourcade llevará su 'Cancionera Tour' a Bogotá en mayo de 2026

Bogotá, 22 sep (EFE).- La cantante mexicana Natalia Lafourcade volverá al Movistar Arena de Bogotá el próximo 15 de mayo "en un formato íntimo y conmovedor" con su gira 'Cancionera Tour' que la llevará por otras cuatro capitales latinoamericanas, informó este lunes la promotora Páramo.