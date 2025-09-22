La opa del banco italiano MPS sobre Mediobanca concluye con el 86,3 % del capital

El resultado, confirmado tras el cierre del mercado bursátil, asegura el control de MPS sobre la gran banca de inversión italiana y abre la puerta a una eventual fusión entre ambas.

La opa tiene un valor de 13.500 millones de euros y, aunque fue considerada "hostil" por la dirección de Mediobanca, algunos de sus directivos acabaron vendiendo sus acciones, lo que precipitó la dimisión de su consejero delegado, Alberto Nagel, que se oponía.

MPS se había asegurado el control de la entidad ya el pasado 8 de septiembre al recabar el 62,3 % de su capital pero, en esta segunda fase, ha logrado rozar el 90 %, quedándose en el 86,3 %.

Para ello, había aumentado su oferta en 0,90 euros en efectivo más por acción, sumando esa cantidad al canje ofertado de 2,533 nuevas acciones de MPS por cada título de Mediobanca inicialmente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La operación ha sacudido el mercado en los últimos meses ya que ha sido lanzada por una banca, MPS, que en 2017 tuvo que ser rescatada de la quiebra por el Estado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por eso, ha contado con el apoyo del Gobierno de Giorgia Meloni, pues el Estado italiano controla el 11,73 % de MPS desde el rescate público, una cuota que ha ido reduciéndose en los últimos años desde el 68 % inicial.

Además, la opa también ha contado con el beneplácito de otros dos grandes accionistas de MPS, el grupo de Gaetano Caltagirone (9,96 %) y el de la familia Del Vecchio, que controla el 9,86 %.

Mediobanca es la gran banca de inversión italiana, fundada en 1946 para la reconstrucción del país tras la II Guerra Mundial, y es también de interés por ser la primer accionista del grupo asegurador Generali, del que posee el 13,22 % del capital.

En la última jornada de la opa, Banca Monte Paschi di Siena perdió un 0,54 % de su valor en la Bolsa de Milán, mientras que Mediobanca se depreció en un 0,38 %.