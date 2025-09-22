La periodista georgiana encarcelada Amaghlobeli recibirá el premio del Forum 2000 checo

Amaghlobeli, de 50 años, "se ha opuesto durante mucho tiempo al autoritarismo, la censura y la intimidación política", destacó Jakub Klepal, director ejecutivo de Forum 2000, y añadió que la periodista "se ha convertido en un símbolo de integridad y resistencia a la opresión que amenaza el rumbo democrático del país".

Georgia atraviesa una crisis política que se agudizó cuando el pasado noviembre el Gobierno suspendió las conversaciones sobre la negociación de ingreso de la nación caucásica en la UE.

Tras su detención preventiva por presunta agresión a un agente, que se prolonga hasta hoy, Amaghlobeli, directora de los medios Batumelebi y Netgazeti, emprendió una huelga de hambre de 38 días y ahora sufre una enfermedad ocular degenerativa que podría dejarla sin visión si no recibe tratamiento adecuado.

El Forum 2000, cuya vigésima novena conferencia se celebrará en Praga del 12 al 14 de octubre, mantiene vivo el legado del expresidente y dramaturgo Václav Havel mediante la defensa de la democracia y los derechos humanos.

En ediciones anteriores, su premio al coraje distinguió a la abogada venezolana Rocío San Miguel, al periodista chino Zhang Zhan y al opositor ruso Vladímir Kara-Murza.