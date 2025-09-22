La Unión Europea reafirma su diálogo con El Salvador con la designación de nuevo embajador

Bandini, según la cuenta en X de la Unión Europea en El Salvador, presentó sus cartas credenciales al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, y sustituye al diplomático francés François Roudié, quien fue trasladado a Colombia.
Esto "reafirmando su compromiso para fortalecer el diálogo con El Salvador y para aprovechar más el potencial que ella tiene para ambas partes", puntualizó la UE.
La Unión Europea lamentó, en junio pasado, la adopción en El Salvador de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone un impuesto del 30 % a las donaciones internacionales a organizaciones, y las recientes detenciones de defensores de derechos humanos en la nación centroamericana.
"El Salvador: La UE lamenta la adopción de la Ley de Agentes Extranjeros, que podría restringir el trabajo de la sociedad civil y contradice las obligaciones internacionales", publicó en X la delegación de la UE en El Salvador.
Añadió que "las recientes detenciones de defensores de derechos humanos generan aún más preocupación".
El mensaje fue compartido con la publicación de una declaración de la UE en su portal, en el que se indicaba que "contradice las obligaciones contraídas por El Salvador en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que es Estado Parte".