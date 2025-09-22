La Unión Europea reafirma su diálogo con El Salvador con la designación de nuevo embajador

San Salvador, 22 sep (EFE).- La Unión Europea (UE) reafirmó su compromiso para fortalecer el diálogo con El Salvador con la designación de su nuevo embajador en el país centroamericano, Duccio Bandini, informó este lunes el bloque europeo.