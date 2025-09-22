Las cárnicas brasileñas Marfrig y BRF concluyen su fusión

São Paulo, 22 sep (EFE).- Las empresas cárnicas brasileñas Marfrig y BRF anunciaron este lunes la conclusión de su fusión, que da origen a la multinacional MRBF, que nace con ingresos anuales por 152.000 millones de reales (cerca de 28.500 millones de dólares).