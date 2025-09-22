Laura Pausini, Ozuna, La Arrolladora Banda y Olga Tañón actuarán en los Billboard latinos

La italiana Pausini recibirá además el Premio Billboard Ícono por sus tres décadas de trayectoria, más de 75 millones de discos vendidos y una presencia continuada en escenarios internacionales.

En la primera lista de actuaciones que reveló Billboard figuran también los colombianos Beéle y Juan Duque, el venezolano Danny Ocean, y los mexicanos Musza, Netón Vega, NXNNI y Óscar Maydon.

La gala, que tendrá lugar en el teatro James L. Knight Center de Miami (Florida), marcará el cierre de la Semana de la Música Latina de Billboard, a la que asistirán grandes estrellas del género como Myke Towers, Pablo Alborán o DY (Daddy Yankee), entre el 20 y el 24 de octubre.

Estos premios, creados en 1994, son considerados uno de los mayores reconocimientos de la industria musical en español y premian el desempeño comercial en las listas de la revista especializada.

