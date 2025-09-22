Los termómetros en Moscú marcan 26,2 grados, la máxima temperatura en 140 años

"Ahora todos disfrutan de esta temperatura increíblemente cálida, realmente a todos les gustan los días calurosos en septiembre. Y ya lo vemos, (...) la temperatura alcanzó los 26,2 grados, superó los valores récord de los 140 años de observaciones meteorológicas", declaró Román Vilfand, jefe del Servicio Meteorológico de Rusia, a la agencia Interfax.

Hasta el día de hoy, la temperatura récord había sido alcanzada en 2018, con 26,1 grados.

El meteorólogo vinculó las altas temperaturas, con valores de entre 6 y 8 grados por encima de la media, a la llegada de una masa de aire caliente procedente de África.

"Y además, también es importante señalarlo, que se añade el factor de un cielo despejado. Hoy es el día del equinoccio de otoño, naturalmente hay menos energía solar que en el solsticio de verano, pero gracias al cielo despejado y la masa africana tenemos temperaturas muy altas", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ante esta calor inusual, el Servicio Meteorológico de Rusia decretó hoy el régimen amarillo de peligro de incendios (cuarto nivel) en Moscú y la región adyacente, que se mantendrá hasta la madrugada del miércoles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los rusos aprovechan las altas temperaturas en la capital para dejar de lado los abrigos y disfrutar del sol.

Según pudo constatar EFE, incluso para ser lunes, día laboral, los moscovitas aprovechan el buen tiempo para pasear por las calles ligeros de ropa, sobre todo los jóvenes, muchos de los cuales van con sus amistades a parques y plazas en camisetas y pantalones cortos para disfrutar del frescor de las fuentes y la sombra de los árboles que apenas comienzan a mudar las hojas.

Mientras, los meteorólogos anuncian que ya a partir del miércoles y hasta el fin de semana la temperatura caerá bruscamente hasta niveles de 1 a 6 grados sobre cero.

Además, el Servicio de Meteorología alertó de que en la madrugada del sábado podrían observarse nevadas esporádicas en algunas zonas de la capital rusa y la región de Moscú.