Maduro dice que Venezuela tiene más apoyo internacional que antes de la "agresión" de EEUU

Caracas, 22 sep (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que su país tiene más apoyo internacional que antes del inicio del despliegue naval en el mar Caribe por parte de Estados Unidos, cuyo Gobierno, según dijo, mantiene "una agresión psicológica, política, diplomática y una amenaza militar" contra Venezuela.