Mahmud Abás promete elecciones en Palestina un año después de que acabe la guerra

Palestina no celebra elecciones desde 2005 (en Cisjordania) y 2006 (en el caso de Gaza).

Abás hizo estas declaraciones por videoconferencia, en el curso de la conferencia internacional para la solución de los dos Estados (Israel y Palestina) que hoy tiene lugar en Nueva York, y a la que no pudo asistir presencialmente por haberle negado el visado de entrada el Gobierno del presidente de Estado Unidos, Donald Trump.

Abás se comprometió a una serie de ambiciosas reformas en Palestina, entre las que destacaron el desarme del movimiento islamista Hamás, el fin de los pagos "a las familias de prisioneros y mártires (autores de atentados contra Israel)" -unos pagos repetidamente denunciados por Israel-, la reforma del sistema educativo según parámetros de la Unesco y la transferencia de poder a un nuevo gobierno surgido de unas elecciones.

Precisamente todas esas reformas son pedidas repetidamente por toda la comunidad internacional.

"Queremos un estado moderno y democrático, basado en el imperio de la ley, el pluralismo, el reparto de poder, la igualdad, la justicia y el empoderamiento de mujeres y jóvenes", dijo a modo de profesión de fe.