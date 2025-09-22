Milei agradece al Tesoro de EE.UU. su compromiso con seguir apoyando a Argentina

"Enorme agradecimiento al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y al presidente Donald Trump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta a un siglo de decadencia con mucho esfuerzo", escribió Milei en un mensaje que publicó en su cuenta en la red social X.

"Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en Nueva York", añadió el mandatario argentino, en referencia a la reunión bilateral programada con Trump en el marco de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Bessent aseguró este lunes que está "listo para hacer lo necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina" y al Gobierno de Milei, en un mensaje en X.

“Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina y el departamento del Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a la Argentina“, señaló Bessent.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El secretario especificó que este apoyo podría contemplar, entre otras alternativas, líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares estadounidenses a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Las oportunidades para la inversión privada siguen siendo amplias y Argentina volverá a ser grande”, remarcó el funcionario estadounidense, quien será el encargado de entregar a Milei el premio Global Citizen Award, otorgado por el centro de estudios Atlantic Council, durante una gala que se realizará el próximo miércoles en Nueva York.

Milei confirmó el pasado viernes que el Gobierno negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de Estados Unidos para afrontar los pagos de deuda que tiene en 2026, que serán 4.000 millones de dólares en enero y otros 4.500 millones en julio.

Argentina transita un momento de fuerte tensión financiera, tras la fuerte subida del precio del dólar en el mercado cambiario, en detrimento del peso argentino, por lo que el Banco Central decidió la semana pasada vender hasta 1.110 millones de dólares para intentar frenar el alza de la divisa estadounidense.

La inestabilidad financiera en Argentina responde a la creciente incertidumbre entre los inversores por las inconsistencias del programa económico de Milei y las tensiones políticas de cara a los comicios legislativos nacionales del próximo 26 de octubre.