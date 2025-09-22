Mistotakis y Erdogan se reunirán mañana al margen de la Asamblea General de la ONU

Un portavoz del Ejecutivo griego agregó ante la prensa en Atenas que Mitsotakis se reunirá además con el presidente de Yemen, Rashad al-Alimi, y con el presidente interino de Siria, Ahmed al-Charaa.

El encuentro con Erdogan viene en un momento de renovada tensión entre los dos países vecinos, tras un período de calma que empezó en 2023, cuando se produjo un acercamiento y una mayor coordinación en ámbitos como la gestión de flujos migratorios o el turismo.

El principal punto de fricción es una oferta oficial que presentó hace dos semanas la petrolera estadounidense Chevron en una licitación pública griega para obtener los derechos de explorar yacimientos en una amplia zona marítima al sur de Creta, disputada entre Grecia, Libia y Turquía.

Mitsotakis celebró entonces la oferta de Chevron como "un reconocimiento de facto de los indiscutibles derechos soberanos de Grecia sobre sus aguas territoriales al sur de Creta".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Estas tensiones casi provocaron una cancelación del encuentro planificado para mañana, ya que Ankara estaba a punto de realizar una expedición de investigación en el mar Egeo, lo que Atenas consideró una provocación, informó este lunes el diario griego Kathimerini.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, los contactos entre "funcionarios de alto y bajo nivel" evitaron que la reunión se cancelara y buque de exploración turco 'Piri Reis' seguirá anclado en el puerto de Esmirna o en aguas territoriales turcas al menos hasta el final de la Asamblea de la ONU, asegura Kathimerini.

Aunque los dos países están en la OTAN, Grecia y Turquía mantienen desde hace décadas una disputa sobre la delimitación de zonas marítimas en el Mediterráneo y el Egeo oriental, pero también sobre la situación en Chipre, dividida desde la invasión turca de 1974 en una parte greco-chipriota y una parte turco-chipriota.