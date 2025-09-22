Nepal crea una comisión judicial para investigar las muertes durante las protestas

La decisión se tomó en una reunión del gabinete celebrada el domingo por la noche.

"La comisión tiene tres meses para presentar el informe", informó anoche el ministro interino del Interior, Om Prakash Aryal, a los medios de comunicación.

El funcionario explicó que el organismo también contará con la participación del exinspector general adjunto de la Policía de Nepal, Bigyan Raj Sharma, y del experto jurídico Bishweshwar Prasad Bhandari como miembros.

Al menos 74 personas murieron y cientos resultaron heridas, mientras que decenas de oficinas gubernamentales, negocios y residencias privadas fueron incendiadas o saqueadas durante las protestas de la "generación Z", que se tornaron violentas los días 8 y 9 de septiembre.

La Policía enfrenta acusaciones de haber usado fuerza excesiva para sofocar las manifestaciones.

Amnistía Internacional condenó la represión del 8 de septiembre, pidió una investigación independiente y que se rindan cuentas.

La organización de derechos humanos advirtió que el uso de fuerza letal contra manifestantes que no representan una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves constituye una violación grave del derecho internacional.

Recordó, además, que el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, y que el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho inherente a la vida.

El Gobierno provisional, liderado por la primera ministra Sushila Karki, ya había decidido en su primera reunión, celebrada el 15 de septiembre, formar una comisión judicial de investigación sobre el incidente.