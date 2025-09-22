Nicaragua firma en Moscú acuerdo de cooperación con las regiones anexionadas por Rusia

"Valoramos enormemente este paso verdaderamente amistoso en el espíritu de una auténtica asociación estratégica entre nuestros países y lo vemos como una manifestación abierta de solidaridad", dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al inicio de la ceremonia.

Destacó que Moscú ve que "aumenta el interés del Sur y el Este globales por establecer contactos con las nuevas regiones rusas".

"Y el día de hoy estamos aquí para confirmar que estamos listos para estrechar y fortalecer los lazos de cooperación en todos los campos con nuestros queridos hermanos. Rusia y Nicaragua somos países y pueblos con una relación histórica de hermandad", afirmó a su vez Ortega Murillo.

El representante especial nicaragüense destacó que es un "honor firmar estos acuerdos de cooperación con estas regiones y repúblicas que han soportado los embates, ataques fascistas en contra de sus pueblos, en contra de sus culturas, que han atentado contra la vida de sus ciudadanos y que han reclamado su derecho histórico a ser parte integral de la Federación de Rusia".

Nicaragua junto con Corea del Norte y Siria son los únicos países que han reconocido la legalidad de la anexión por Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

Ortega Murillo firmó los respectivos acuerdos con los jefes de las repúblicas populares de Donetsk, Denis Pushílin, y de Lugansk, Leonid Pásichnik, así como con los gobernadores de las regiones de Jersón, Vladímir Saldo, y Zaporiyia, Yevgueni Balitski, y la vicegobernadora de la ciudad de Sebastopol, María Litovko.

Con anterioridad, el país centroamericano reconoció las independencias de las regiones separatistas georgianas de Abjasia y Osetia del Sur, respaldadas por Rusia.