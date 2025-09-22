Organismos de protección al consumidor de más de 80 países se reunirán en Santo Domingo

Se trata de la Asamblea de la Red Internacional de Protección y Aplicación de la Ley de Consumo (Icepn), que se desarrollará hasta el 3 de octubre próximo y a la que también acudirán legisladores, diplomáticos y representantes de organismos internacionales.

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) dominicano precisó este lunes en un comunicado que la cita permitirá abordar "mecanismos de cooperación internacional y estrategias conjuntas para fortalecer la equidad y transparencia en los mercados", añadió la información.

La actividad será inaugurada por el presidente dominicano, Luis Abinader, y por el director ejecutivo del Pro Consumidor, Eddy Alcántara, actual presidente de la Icepn.