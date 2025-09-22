Países árabes celebran nuevos reconocimientos de Palestina y piden más "pasos positivos"

"Este reconocimiento corrige un error histórico que se ha prolongado durante años, y es una respuesta a las demandas de los pueblos de estos países de apoyar el derecho inherente de los palestinos a la independencia y a vivir con dignidad", dijo el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit.

En un mensaje difundido en las últimas horas en su cuenta en X, el máximo responsable del organismo panárabe, compuesto por 22 Estados, animó a otros países a seguir el ejemplo, subrayando que las naciones de Oriente Medio "anticipamos futuros reconocimientos internacionales influyentes".

En este contexto se expresó Arabia Saudí, que patrocina junto con Francia la "Conferencia internacional para la solución de los dos Estados", que se celebra este lunes en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

"El Reino de Arabia Saudí celebra el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Reino Unido, Australia, Canadá y Portugal, que confirma el firme compromiso de los países amigos de apoyar el proceso de paz y promover la solución de dos Estados con base en las resoluciones internacionales pertinentes", destacó un comunicado de Exteriores saudí.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Indicó que el rico e influyente reino árabe "aspira a que otros Estados den más pasos positivos que contribuyan a la realización de las aspiraciones del pueblo palestino a vivir en paz sobre su territorio y permita a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a desempeñar sus deberes hacia un futuro lleno de seguridad, estabilidad y prosperidad".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Catar, que media junto con Egipto y Estados Unidos en la guerra de Gaza, instó por su parte a "todos los países que aún no han reconocido el Estado de Palestina a dar pasos similares que reflejen su compromiso con el derecho internacional".

Los miembros de la Liga Árabe consideran que la ANP, de Mahmud Abás, es el representante de Palestina, y que la creación de un Estado, al lado de Israel, sobre los territorios ocupados por el Estado judío en 1967, con su capital en Jerusalén Este, es la única solución viable para poner fin al largo conflicto en Oriente Medio.