Policía de Venezuela detiene a dos personas con tres kilos de marihuana en región costera

A través de una publicación en Instagram, el Ministerio de Interior y Justicia indicó que los ciudadanos fueron detenidos luego de una inspección en un punto de control del municipio Arismendi.

Asimismo, dijo que en el procedimiento fueron incautados los tres kilos de marihuana, así como un teléfono celular, dos cavas y un vehículo.

El domingo, el ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, anunció la activación del operativo 'Cumanagoto 200' que busca, dijo, "limpiar" el estado Sucre de grupos vinculados al narcotráfico.

El ministro señaló, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que entre el eje de Macuro, la Punta y Paria del estado Sucre y Trinidad y Tobago "se hace mucho contrabando de combustible, contrabando de armas, de municiones, mucha trata de personas".

Indicó que se desplegarán 60 Unidades de Reacción Rápida (URRAS) de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en los 15 municipios de esta región, donde también, añadió, se llevarán a cabo "ejercicios de fuego real" con todos los medios navales, aéreos y terrestres.

Este operativo antidrogas se anunció en medio del despliegue naval de Estados Unidos en el Caribe en respuesta al "narcotráfico proveniente de Venezuela", según Washington, pero que el Gobierno de Maduro califica de "amenaza".

La Administración de Donald Trump ha desplegado al menos ocho buques de guerra en la región y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, así como más de 4.500 soldados.

EE.UU. ha interceptado desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, al menos tres procedentes presuntamente de Venezuela -según la Casa Blanca- y la cuarta de ellas, cuyo origen se desconoce, hundida la noche del viernes en aguas de República Dominicana.