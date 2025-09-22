Presidente del banco puertorriqueño Nodus se declara culpable del fraude que lo quebró

Según documentos judiciales, Ramírez, de 60 años, junto con un cómplice conspiró para desviar fondos de Nodus.

Ambos ocultaron a otros miembros de la junta, ejecutivos del banco y al regulador -la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF)- que ciertas inversiones o préstamos los beneficiaban exclusivamente a ellos, violando la ley puertorriqueña y las políticas internas de Nodus sobre transacciones con información privilegiada.

Entre 2017 y 2023, Ramírez y sus cómplices invirtieron más de 11 millones de dólares de los fondos de Nodus en un prestamista con sede en Miami, de manera que esos fondos pudieran ser prestados a Ramírez y a su cómplice para su propio beneficio.

Además, entre enero de 2018 y septiembre de 2021, inducieron fraudulentamente a la junta y al contralor del banco para aprobar la compra de al menos 47 pagarés que sumaban aproximadamente 25,3 millones de dólares, cuyos fondos, supuestamente destinados a préstamos legítimos, fueron utilizados para inversiones personales, hipotecas y gastos de tarjetas de crédito de los acusados.

En marzo de 2023, OCIF notificó a Nodus su intención de colocar al banco en liquidación, y posteriormente la entidad accedió a iniciar un proceso voluntario de liquidación.

Sin autorización de OCIF, ambos hicieron que Nodus adquiriera una cartera de préstamos por aproximadamente 26 millones de dólares, la mayoría incobrables, lo que benefició directamente a la empresa financiera de Miami y a los acusados al liberar su deuda con el banco.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Ramírez aceptó la confiscación de al menos 13,6 millones de dólares, monto equivalente a las ganancias obtenidas a través de la conspiración.

Ramírez se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico y podría enfrentar hasta 20 años de prisión. La sentencia será determinada por un juez federal.

"El acusado abusó de su posición como presidente de la junta directiva para desviar fraudulentamente fondos del banco que había sido confiado a su gestión, lo que resultó en el colapso del banco", dijo Matthew R. Galeotti, Fiscal General Adjunto Interino de la División Criminal del Departamento de Justicia.