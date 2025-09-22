Presidente Orsi viaja a Nueva York para participar por primera vez en Asamblea de la ONU

Así lo detalla la agenda de la Presidencia uruguaya en la que se destaca que Orsi arribará al territorio estadounidense en horas de la mañana de este lunes para preparar lo que será su intervención el martes.
Durante esa jornada el mandatario uruguayo también tendrá una audiencia bilateral con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.
El miércoles 24 Orsi participará en la mesa redonda de alto nivel 'En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo', junto con los presidentes de Chile, Gabriel Boric; Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva; España, Pedro Sánchez, y Colombia, Gustavo Petro, en la sede de ONU.
Posteriormente el mandatario suramericano estará presente en el evento 'Democracia Siempre', en homenaje al expresidente José Mujica (2010-2015).
Esta será la primer visita de Orsi a Estados Unidos luego de asumir el mandato en su país el pasado 1 de marzo.
Actualmente se discute en el Parlamento de ese país la Ley de Presupuesto, algo que Orsi considera una "una herramienta fundamental" y confió en que esta será tratada con sensatez por parte del Poder Legislativo.