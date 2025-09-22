Presidente Orsi viaja a Nueva York para participar por primera vez en Asamblea de la ONU

Montevideo, 22 sep (EFE).- El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, viajó este lunes a Nueva York para lo que será su primera participación y discurso como jefe de Estado de ese país durante el octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.