Putin otorga la ciudadanía a la exasistente de Biden que lo acusó de acoso sexual

Moscú, 22 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, otorgó este lunes la ciudadanía rusa a la estadounidense Tara Reade, que acusó en 2020 de acoso sexual al entonces mandatario de Esatdos Unidos, Joe Biden, cuando ella trabajaba como asistente suya.