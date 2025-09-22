Mundo

Putin otorga la ciudadanía a la exasistente de Biden que lo acusó de acoso sexual

Moscú, 22 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, otorgó este lunes la ciudadanía rusa a la estadounidense Tara Reade, que acusó en 2020 de acoso sexual al entonces mandatario de Esatdos Unidos, Joe Biden, cuando ella trabajaba como asistente suya.

22 de septiembre de 2025 - 13:50
El correspondiente decreto fue publicado este lunes en el portal de informaciones legales del Estado ruso.

Tara Reade, de 61 años y exiliada en Rusia desde 2023, acusó a Biden de abusar sexualmente de ella en los años 90, cuando ella tenía 29 años.

Entre diciembre de 1992 y 1993 Reade trabajó como asistente del entonces senador Biden, coordinado a los becarios que trabajaban en su oficina.

Reade asegura que en algún momento durante la primavera de 1993, Biden abusó sexualmente de ella. Según su relato, ella y Biden estaban solos en un edificio de oficinas del Senado cuando el entonces senador la acorraló contra una pared y realizó manipulaciones sexuales.

Tras acusar a Biden, este optó por guardar silencio, una actitud que causó incomodidad en el seno del partido Demócrata y le dio municiones a su contrincante, Donald Trump, para acusar a los demócratas de hipócritas.

La exasistente de Biden finalmente desertó a Rusia y solicitó la ciudadanía rusa, alegando que se sentía amenazada en Estados Unidos.

