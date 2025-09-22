Putin otorga la ciudadanía a la exasistente de Biden que lo acusó de acoso sexual

El correspondiente decreto fue publicado este lunes en el portal de informaciones legales del Estado ruso.
Tara Reade, de 61 años y exiliada en Rusia desde 2023, acusó a Biden de abusar sexualmente de ella en los años 90, cuando ella tenía 29 años.
Entre diciembre de 1992 y 1993 Reade trabajó como asistente del entonces senador Biden, coordinado a los becarios que trabajaban en su oficina.
Reade asegura que en algún momento durante la primavera de 1993, Biden abusó sexualmente de ella. Según su relato, ella y Biden estaban solos en un edificio de oficinas del Senado cuando el entonces senador la acorraló contra una pared y realizó manipulaciones sexuales.
Tras acusar a Biden, este optó por guardar silencio, una actitud que causó incomodidad en el seno del partido Demócrata y le dio municiones a su contrincante, Donald Trump, para acusar a los demócratas de hipócritas.
La exasistente de Biden finalmente desertó a Rusia y solicitó la ciudadanía rusa, alegando que se sentía amenazada en Estados Unidos.