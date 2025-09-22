Rusia toma otra localidad en Dnipropetrovsk y avanza hacia un bastión en Zaporiyia

"Las unidades de la agrupación militar Vostok (Este) penetraron las defensas de enemigo y liberaron la localidad de Kalinovske de la región de Dnipropetrovsk", indicó en Telegram en mando castrense ruso.

Tras la toma de esta localidad, las fuerzas rusas podrían abrirse camino hacia la ciudad de Huliaipole, ubicada a una veintena de kilómetros al suroeste de Kalinovske, con el fin de atacar las posiciones ucranianas por el flanco occidental.

La semana pasada Defensa informó que las fuerzas rusas habían capturado las localidades de Berezove, Novonikoláivka y Sosnikva, también de la región de Dnipropetrovsk, con el fin de abrirse camino a la retaguardia de las fortificaciones ucranianas en las vecinas Zaporiyia y Donetsk.

Según develó la víspera el portal ruso Mediazona en una investigación conjunta con la BBC, al menos 15.077 rusos reclutados durante la movilización parcial decretada por el presidente ruso, Vladímir Putin, en septiembre de 2022 han muerto en los últimos tres años.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las autoridades rusas reportaron que 318.000 reservistas rusos fueron llamados a las armas en el marco de esta movilización, aunque Mediazona estima que la cifra podría superar las 527.000 personas.