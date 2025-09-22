Ruto afirma que "la exclusión de África del Consejo de Seguridad de la ONU es inaceptable"

"La exclusión de África del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es inaceptable e indefendible", subrayó Ruto ante la VII Cumbre del Comité de los Diez Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (C-10) sobre la Reforma del Consejo de Seguridad, según reveló el mandatario esta madrugada la red social X.

"Debemos corregir esta injusticia histórica para que la ONU cumpla su función", aseveró el presidente keniano, al incidir en que los líderes africanos deben "amplificar la voz de África en todas las plataformas, unirse en pos de una representación justa y defender la posición africana común".

En su discurso ante el C-10, el mandatario argumentó que África tiene "una participación desproporcionada en la agenda del Consejo de Seguridad y es uno de los mayores contribuyentes a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU".

Sin embargo, lamentó, "seguimos siendo el único continente sin representación permanente. Esta injusticia histórica debe terminar. Es el momento de actuar ahora".

La posible reforma del Consejo de Seguridad se discute en la ONU desde hace más de tres décadas, pero hasta ahora apenas ha habido avances, con numerosas propuestas rivales sobre la mesa y sin haberse llegado nunca a mantener negociaciones serias al respecto.

El Consejo está compuesto por quince miembros: cinco permanentes con derecho a veto -Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia- y diez no permanentes adjudicados a los grupos regionales que van rotando por períodos de dos años.

En los últimos años, no sólo países africanos, sino también Estados como China, Alemania o Francia han manifestado su apoyo a la representación permanente de África en el Consejo.

La 80 Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre en Nueva York, donde se reunirán líderes de más de 200 países.